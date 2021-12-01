Тюменцев приглашают на мастер-класс по снятию напряжения в МТЦ "Космос"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "Умное тело" и практики танцевального перформанса ждут тюменцев в в молодежном театральном центре "Космос" 14 декабря. Его проведет практикующий хореограф и танцевальный художник из Москвы Татьяна Гордеева.

На мастер-классе тюменцы узнают, как через современный танец исследовать напряжение тех мышечных структур, которые ограничивают возможности нашего тела. Татьяна Гордеева расскажет, как прийти к телесной осознанности, начать прислушиваться к внутренним процессам и ощущению тела в окружающем пространстве.

Участниками могут стать все желающие, вне зависимости от танцевального опыта. До практикума Татьяна прочитает бесплатную лекцию "Художественное восприятие в танце. Ракурс перформативных практик" о взаимодействии практик современного танца и публичного пространства, сообщает Мегатюмень.