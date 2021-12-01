  • 11 декабря 202111.12.2021суббота
  • USD73,6059
    EUR83,1158
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский штаб помощи #МыВместе ищет волонтеров

Общество, 13:42 11 декабря 2021

тюменский штаб помощи #МыВместе | Фото: тюменский штаб помощи #МыВместе

Добровольцев для помощи в доставке лекарств людям с бессимптомным или легким течением COVID-19, находящимся на самоизоляции, ищет тюменский штаб помощи #МыВместе.

Как отмечают в Информационном центре правительства Тюменской области, каждый волонтер перед выездом проходит обязательный инструктаж, получает памятку и снабжается набором средствами индивидуальной защиты: маской, перчатками, экраном и антисептиками.

Обязательное условие для волонтеров – наличие сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. Желающие могут обратиться в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения по телефону 29-03-01 или написать в личные сообщения группы ВКонтакте. Самых активных волонтеров ждет небольшой предновогодний презент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:36 11.12.2021Госавтоинспекция: 43 человека погибли в ДТП на трассе  Тюмень-Ханты-Мансийск за год
15:03 11.12.2021В Заводоуковске потушили условный пожар
14:54 11.12.2021Сотрудник ТюмГУ получил награду Российской академии образования
14:31 11.12.2021Смерть 19 пациентов с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области