Тюменский штаб помощи #МыВместе ищет волонтеров

| Фото: тюменский штаб помощи #МыВместе | Фото: тюменский штаб помощи #МыВместе

Добровольцев для помощи в доставке лекарств людям с бессимптомным или легким течением COVID-19, находящимся на самоизоляции, ищет тюменский штаб помощи #МыВместе.

Как отмечают в Информационном центре правительства Тюменской области, каждый волонтер перед выездом проходит обязательный инструктаж, получает памятку и снабжается набором средствами индивидуальной защиты: маской, перчатками, экраном и антисептиками.

Обязательное условие для волонтеров – наличие сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. Желающие могут обратиться в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения по телефону 29-03-01 или написать в личные сообщения группы ВКонтакте. Самых активных волонтеров ждет небольшой предновогодний презент.