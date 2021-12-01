Жителей Тюменской области призывают поддержать фестиваль “Сны улиц” в Тобольске

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Социальные и культурные проекты участвуют в голосовании на сайте “Формула добрых дел”. Каждый из 39 участников надеется получить средства на реализацию инициатив в Тобольске.

Среди соискателей - фестиваль уличных театров "Сны улиц", который организуется театром "Мимикрия и много лет проходит в регионе. Театру необходимо более 4 млн рублей, чтобы провести 17 международный фестиваль в рамках празднования Дня города Тобольска на Базарной площади.

В бюджете проекта заложены расходы на организацию выступлений театральных коллективов из разных городов России. Организаторы предполагают охват зрительской аудитории в 5 тыс. человек.

Чтобы поддержать лучшие проекты, необходимо зайти на сайт, выбрать проект и нажать на сердечко.