В Тобольске состоялось открытие зимнего спортивного сезона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 200 любителей активного образа жизни приняли участие в праздничном открытии зимнего сезона на стадионе "Тобол" в Тобольске.

На протяжении праздника гостей встречали ростовые куклы, для детей и взрослых состоялась праздничная программа. Желающие могли принять участие в эстафетах, снежном дартсе, перетягивании каната, хоккее в валенках, покататься на плюшках и выпить горячего чая с баранками.

Более 100 спортсменов вышли на дистанции открытых городских соревнований по лыжным гонкам. Девушки и женщины преодолели дистанцию 3 км, юноши и мужчины - 5 км

Также в этот день в городе официально открыли уличные корты. Впервые каток был залит на территории гимназии им. Лицмана. Здесь прошли показательные выступления фигуристов, игровые программы для детей и взрослых, а также товарищеский хоккейный матч между сборной города и командой "Ангел Сибири-2006". Режим работы нового корта, часы работы инструктора и пункта проката можно посмотреть на сайте зима.тобольск-спортивный.рф

В завершении спортивного для был торжественно открыт "Пятницкий каток" на Базарной площади. Это первый открытый каток вокруг елки в Тобольске. Для его заливки использовали 200 кубометров воды. Прокат коньков на катке будет бесплатным ежедневно до 17 часов. В вечернее время взять коньки на прокат можно за 50 рублей.

В рамках торжественного открытия катка состоялись показательные выступления юных фигуристов, прошел мастер-класс по керлигу и эстафеты на льду.

Евгений Новоселов