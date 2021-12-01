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Сборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете

Спорт, 17:13 12 декабря 2021

СБР во Вконтакте | Фото: СБР во Вконтакте

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает Союз биатлонистов России.

Команда в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова прошла дистанцию с одним штрафным кругом, использовала девять дополнительных патронов.

Победу в эстафете одержали биатлонисты из Норвегии. Вторыми стали представители Франции.

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# Александр Логинов , биатлон

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