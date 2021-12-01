Госдума РФ: QR-коды на транспорте вводить не будут
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил в своем Телеграм-канале.
По его словам, президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы.
"Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан", - сказал Володин.
Он отметил, что благодаря обратной связи замечания услышаны.
В понедельник, 13 декабря, на совете Госдумы обсудят вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта.