Госдума РФ: QR-коды на транспорте вводить не будут

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы.

"Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан", - сказал Володин.

Он отметил, что благодаря обратной связи замечания услышаны.

В понедельник, 13 декабря, на совете Госдумы обсудят вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта.