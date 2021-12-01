Мастер-классы по финансовой грамотности и встречи о новых смыслах ждут тюменцев в "Точке кипения"

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Мастер-классы по финансовой грамотности, встречи по созданию эффективной цифровой среды и новых смыслов проведут в рамках очередного потока Школы цифровой трансформации в пространстве "Точка кипения - Тюмень" с 15 по 23 декабря.

15 декабря в 19 часов начнется мастер-класс "Финансовая грамотность как основа личного благосостояния". Бизнес-коуч, предприниматель, глава подразделения ICF Russia в Тюмени и области Ирина Столяр поделится своим опытом и лайфхаками в управлении личными финансами. Зарегистрироваться можно по ссылке.

17 декабря в 10 часов стартует онлайн-курс на компьютерах "Создание эффективной цифровой рабочей среды". Слушатели научаться использовать цифровые инструменты для планирования и выполнения личных и рабочих проектов, файловые менеджеры, загружать файлы в облачное хранилище. Ссылка на курс придет после регистрации.

23 декабря в 20 часов начнется встреча "BANI МИР 2022. Итоги, смыслы, что делать дальше?". Здесь гости узнают о концепции мира, принципах энергосбережения, социальном капитале. Зарегистрироваться можно по ссылке.