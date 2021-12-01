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В Тобольском районе открыли экокомплекс с татарскими юртами и конюшней

Общество, 14:24 13 декабря 2021

администрация Тобольского района во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района во ВКонтакте

Круглогодичный экологический комплекс "Золотая подкова" открыли в дер. Русские Медянки, сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

Инвестиционный проект в сфере агротуризма расположился в сосновом бору неподалеку от старинного сибирского тракта, по которому в давние времена из Азии шли чайные караваны.

На территории комплекса развернулись татарские юрты, где гости могут погрузиться в атмосферу быта сибирских татар, а рядом – родовая русская изба с интерактивной экспозицией крестьянского быта. Здесь можно попить чай и переночевать, познакомиться с домашними животными интересных пород, покататься на лошадях орловской масти – верхом или запряженных зимой в сани, а летом в – карету.

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"Это наша давняя семейная мечта. Здесь все устроено и собрано своими руками. Но без поддержки и помощи областной и местной власти, нам было бы очень трудно воплотить свою идею в жизнь", - рассказала хозяйка комплекса Дания Абдулина.

На реализацию инвестпроекта сельский предприниматель получила микрозайм в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области", поддержку проектного офиса Тобольского района.

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# Тобольский район , туризм , экодеревня

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