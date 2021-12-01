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В Тюменской области предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

Общество, 09:57 14 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимательницу, виновную в нарушении санитарно-эпидемиологических норм в магазине, осудили в Сладковском районе, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ноябре 2021 г. при осмотре торгового павильона, принадлежащего женщине, были выявлены нарушения санитарного законодательства. Не был организован ежедневный входной фильтр, отсутствовал журнал регистрации, график проведения влажной уборки, дезинфицирующее средство, запас перчаток. У предпринимательницы не было личной медицинской книжки.

В судебном заседании гражданка раскаялась. Суд оштрафовал ее на 30 тыс. рублей.

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