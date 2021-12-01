Тюменские команды сражаются в футбольном Кубке регионов УЕФА

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

10 команд борются за награды межрегионального этапа футбольного Кубка регионов УЕФА в Тюмени, сообщает пресс-служба клуба.

В обновленном составе вышли на первый матч дублеры ФК "Тюмень". В игре с "ТДСК" у резервистов самыми старшими были футболисты 2002 года рождения – Марк Аквазба, Максим Тихонов и Кирилл Менщиков. Новым главным тренером дубля стал Вячеслав Афонин. Победу в этом матче одержала команда домостроительного комбината - 3:2.

"Тюмень-2005" в результативном матче обыграла "Сигнал" – 6:4. Ещё в одной встрече турнира воспитанники Равиля Умярова и Сергея Никифорова из "Тюмени-2006" уступили "Сибинтелу" – 2:9.

Планируется, что этот футбольный турнир завершится в феврале.