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Тюменские команды сражаются в футбольном Кубке регионов УЕФА

Спорт, 16:19 14 декабря 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

10 команд борются за награды межрегионального этапа футбольного Кубка регионов УЕФА в Тюмени, сообщает пресс-служба клуба.

В обновленном составе вышли на первый матч дублеры ФК "Тюмень". В игре с "ТДСК" у резервистов самыми старшими были футболисты 2002 года рождения – Марк Аквазба, Максим Тихонов и Кирилл Менщиков. Новым главным тренером дубля стал Вячеслав Афонин. Победу в этом матче одержала команда домостроительного комбината - 3:2.

"Тюмень-2005" в результативном матче обыграла "Сигнал" – 6:4. Ещё в одной встрече турнира воспитанники Равиля Умярова и Сергея Никифорова из "Тюмени-2006" уступили "Сибинтелу" – 2:9.

Планируется, что этот футбольный турнир завершится в феврале.

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# ФК Тюмень

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