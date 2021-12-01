В Тюмени на маркете современного искусство свои работы выставят 42 художника

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

42 художника станут участниками маркета современного искусства "Артчоус", который пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 18 и 19 декабря с 12 до 20 часов, сообщает пресс-служба мультицентра.

В программе — распродажа картин, керамики, книг и других объектов творчества, лекции и дискуссии с приглашенными спикерами, виниловый обменник. Вход свободный. Зарегистрироваться можно на сайте артчоус.рф.

"Мы планировали выбрать 30 участников для комфортного расположения в малом зале "Конторы пароходства". Но интересных работ оказалось много, поэтому количество участников маркета решили увеличить до 42. Параллельно в большом зале мультицентра будут проходить лекции и дискуссии с приглашенными экспертами. В 2020 году "Артчоус" проходил впервые, поэтому художников мы приглашали сами. В этом году мы ввели кураторский отбор и получили более 80 заявок. Отмечу, что все они были хорошие, но мы думаем о сочетаемости работ в пространстве и общей стилистике маркета, поэтому взяли не всех", — поделилась руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

Тюменцы смогут приобрести на маркете картины, стикеры, плакаты, керамику от художников областной столицы. Желающие смогут посетить лекцию про NFT-искусство от актера и TikTok-блогера Артура Чеха, беседу о шедеврах мировой живописи от ведущего проекта "Азорские острова" на радиостанции "Серебряный дождь" Олега Федорова, просмотры фильмов и музыкальных концертов, воркшоп по работе с локальными кодами, аукцион искусства и другие события.

Возрастное ограничение: 18+.