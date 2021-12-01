В Тюмени доступны для катания первые пять горок

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Горки для катания подготовлены в сквере Депутатов, на Масловском взвозе, в Комсомольском и Вьюжном скверах, в экопарке "Затюменский". Самая высокая горка в экопарке - 6,6 метров.

По информации комитет по связям с общественностью и СМИ, три 1,5-метровые горки устанавливают на Цветном бульваре и две – на площади 400-летия Тюмени.

К 20 декабря подрядчики поставят на главную новогоднюю площадь и бульвар по две двухметровые горки. На площади 400-летия Тюмени их установят ближе к новогодней елке, а также со стороны ул. Максима Горького. Затем начнется заливка.

В третьей декаде декабря по ледяному спуску двухметровой горки смогут прокатиться тюменцы в сквере Пограничников и в зеленом уголке у дома № 14а по ул. 70 лет Октября.