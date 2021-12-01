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Владимир Якушев обсудил с региональными парламентариями проекты федеральных законов

Политика, 19:20 14 декабря 2021

Фото: uralfo.gov.ru

Большинство законодателей в Уральском федеральном округе занимает ответственную позицию. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на заседание окружного Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти.

Особое внимание Владимир Якушев уделил закону "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который Государственная дума приняла в двух чтениях. Закон конкретизирует положения обновленной Конституции, принятой в прошлом году.

"Понятие "единая система публичной власти" распространяется на регионы. Это ключевое положение, определяющее остальные новации. Часть из них касается региональных законодательных органов", - сказал полпред.

В частности предлагается повысить статус и расширить права законодателей: все региональные депутаты будут замещать государственные должности. Законодатели субъектов смогут обращаться в Госсовет для обеспечения согласительных процедур с Федерацией и муниципалитетами; предусмотрена возможность дистанционного участия депутатов в заседаниях. Определен порядок внесения региональными законодателями законодательных инициатив в Государственную Думу; в то же время возрастает и ответственность депутатов: за деятельность, несовместимую с депутатским статусом, предусмотрены санкции вплоть до лишения мандата.

Темой для отдельного обсуждения стал проект закона о QR-кодах, который рассмотрели все законодательные органы в Уральском федеральном округе.

"Большинство законодателей занимает здесь ответственную позицию. Именно на это нас ориентирует президент. Как вы знаете, по его инициативе снят с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте", – сказал полпред.

Владимир Якушев подчеркнул, что законодательным собраниям удалось организовать диалог с противниками ограничительных мер. При этом полпред еще раз отметил, что убеждение – главный и самый эффективный метод.

Полпред выразил уверенность, что депутаты региональных законодательных органов активно включатся в эту работу. "Речь идет о здоровье людей и будущем нации", – сказал Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , законопроект

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