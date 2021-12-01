Конкурс зимних арт-объектов "Полосатый тимбилдинг" проходит в Ишимском районе

| Фото: Ишимский районный дом культуры | Фото: Ишимский районный дом культуры

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Конкурс зимних арт-объектов "Полосатый тимбилдинг" стартовал в Ишимском районе. Возраст участников и количество работ не ограничено. Итоги подведут 31 декабря.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор Ишимского районного дома культуры Светлана Щукина.

"Предлагаем ишимцам создать свои произведения искусства из любых подручных материалов: снега, льда, штакетника, старых автошин, гирлянд, санок, веток и всего, что на выходе будет смотреться красиво и дарить людям радость и праздничное настроение", - говорит она.

По словам организаторов, название конкурса связано с предстоящим Годом тигра, а тимбилдинг - построение команды. "То есть участвовать могут семейные, рабочие и коллективы по интересам", - уточнила Светлана.

Лучшую поделку ишимцы выберут 31 декабря на яркой новогодней программе с ростовыми куклами и концертными номерами у Дворца культуры. Голоса будет собирать Баба-яга в свою ступу. После подведения итогов в избушке на курьих ножках команде победителей вручат электрошашлычницу. Самым активным мастерам подарят сертификаты на посещение праздничных мероприятий.

Кроме того, проголосовать за понравившийся арт-объект можно на наших страницах РДК в соцсетях.

Анжела Лебедева