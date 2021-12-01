Тобольские музейщики помогут сделать новогодние праздники незабываемыми

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Тобольский музей-заповедник готовится к новогодним праздникам: в учреждении стартовали предпраздничные мастер-классы, выставки, экскурсии и конкурсы.

Для ребят и взрослых Дом мастеров предлагает мастер-класс по изготовлению символа наступающего года в технике ручной лепки. В Новогоднюю мастерскую можно предварительно записаться по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

Для участия в конкурсе "Ларец Мороза-Воеводы" Тобольский музей-заповедник пригласил коллективы детских садов и школ, а также учреждений дополнительного образования.

Также жители и гости Тюменской области могут принять участие в онлайн-викторине, посвященной сибирскому сказочнику Петру Ершову и его всемирно известному произведению "Конек-Горбунок". Достаточно пройти по ссылке.

После прохождения викторины на почту придет кодовое слово, которое можно использовать для одного посещения музея с открытой датой.

В Тюмени можно будет посетить музейный комплекс им. Словцова, в Тобольске - Музей Семьи Императора Николая II, в Ялуторовске — Ялуторовский острог, в Ишиме и Ершово - Ишимский музейный комплекс им П.П. Ершова.

Каждый участник автоматически сможет бесплатно посетить музей и станет участником розыгрыша ценных призов, который пройдет в прямом эфире 23 декабря в 20 часов по местному времени на сайте.