В Тюмени установили 3D-фигуры Деда Мороза и Снегурочки в Гилевской роще

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Световые 3D-фигуры Деда Мороза, Снегурочки и обитателей леса установили на центральной поляне Гилевской рощи в Тюмени.

По информации ЛесПаркХоза, в парке закончены работы по заливке горки и ледового катка площадью 1,5 тыс. кв. м. Идет монтаж ещё одной деревянной горки с двумя скатами высотой 3 и 4 метра, её зальют на следующей неделе. Рядом с катком появится тёплая раздевалка, где можно переодеться и погреться чаем.

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

В роще можно покататься на лыжах, слепить снеговика, поиграть в снежки и просто пройтись по насыщенному свежестью лесу. Кстати, нынешней зимой в Гилевской роще увеличили число кормушек. Все желающие могут покормить лесных жителей - белок и птиц.