  • 17 декабря 202117.12.2021пятница
  • USD73,5708
    EUR83,1571
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени установили 3D-фигуры Деда Мороза и Снегурочки в Гилевской роще

Общество, 19:15 17 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Световые 3D-фигуры Деда Мороза, Снегурочки и обитателей леса установили на центральной поляне Гилевской рощи в Тюмени.

По информации ЛесПаркХоза, в парке закончены работы по заливке горки и ледового катка площадью 1,5 тыс. кв. м. Идет монтаж ещё одной деревянной горки с двумя скатами высотой 3 и 4 метра, её зальют на следующей неделе. Рядом с катком появится тёплая раздевалка, где можно переодеться и погреться чаем.

портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

В роще можно покататься на лыжах, слепить снеговика, поиграть в снежки и просто пройтись по насыщенному свежестью лесу. Кстати, нынешней зимой в Гилевской роще увеличили число кормушек. Все желающие могут покормить лесных жителей - белок и птиц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Гилевская роща

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 17.12.2021В Тюмени установили 3D-фигуры Деда Мороза и Снегурочки в Гилевской роще
19:05 17.12.2021264 нарушения антиковидных мер выявлено в Тюменской области за месяц
18:55 17.12.2021Режиссер Тимур Бекмамбетов назвал Тюмень стильным городом
18:35 17.12.2021В Тюмени пройдет премьера смешного и хулиганского спектакля для всей семьи