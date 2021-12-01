Тюменцы могут создать новогодние открытки и победить в конкурсе

| Фото: Медиацентр | Тюмень во ВКонтакте | Фото: Медиацентр | Тюмень во ВКонтакте

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Принять участие в конкурсе на лучший дизайн новогодней открытки приглашают жителей Тюмени. Жюри определит победителя, который получит главный приз — колонку Яндекс мини, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.

Кроме того, пятерка победителей получит напечатанные работы со своим дизайном. Создать новогоднюю открытку для своих близких может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет может.

Рисунок можно выполнить в графическом редакторе или в любимой технике на бумаге. Для участия в конкурсе нужно разместить свою работу в посте на личной странице в соцсети ВКонтакте с хэштегом #будьближе72 или отправить в личные сообщения "Медиацентр | Тюмень" до 22 декабря.