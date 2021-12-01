Выставки Пикассо, русского авангарда и народных промыслов пройдут в Тюмени в 2022 году

| Фото: департамент культуры Тюменской области ВКонтакте (архив) | Фото: департамент культуры Тюменской области ВКонтакте (архив)

Уникальная выставка работ Пабло Пикассо пройдет в Тюмени в 2022 году в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, если позволит эпидемиологическая обстановка в регионе, сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

По словам специалистов ведомства, знаковым событием весны наступающего года обещает стать выставочный проект "Русский авангард". Тему передового искусства впервые на главной музейной площадке Тюмени представит Самарский областной художественный музей в рамках нацпроекта "Культура".

Также по нацпроекту в Тюмень привезут еще одну крупную выставку "Широка страна моя родная" из фондов государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО". Проект представит народное искусство России 1970-1980-х годов. Посетители оценят лучшие традиционные произведения мастеров и промыслы народов, населяющих многонациональную страну.

Организаторы надеются, что состоятся и традиционные мероприятия: "Лето в Тобольском кремле" и "Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева".

Новую программу "Старый Новый год с ТФО" представит Тюменский филармонический оркестр 13 января. Музыканты исполнят самые известные произведения Иоганна Штрауса.

Кроме того, в 2022 году с Тюменским филармоническим оркестром выступят несколько приглашенных дирижеров. Первый из них – народный артист России Александр Скульский – даст концерт 30 января.

Инна Кондрашкина