  • 20 декабря 202120.12.2021понедельник
  • USD73,7330
    EUR83,5026
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Специальную чартерную программу в Тюменскую область в новом зимнем сезоне запустят 30 декабря

Общество, 18:53 19 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Туристы могут посетить Тюменскую область по специальной чартерной программе. Она стартует 30 декабря, рассказала в Instagram глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Ростуризм выделил субсидии туроператорам. Отправиться в поездку будет гораздо доступнее и дешевле. Предложения проработаны туроператорами, они включают перелет, трансфер и саму программу", - уточнила она.

Напомним, первый туристический чартерный авиарейс со 180 туристами прибыл в Тюмень в сентябре 2021 года.

Зимой Тюменская область готова предложить туристам и жителям региона разнообразный отдых.

"Термальные комплексы региона подготовили специальные предложения для посетителей. Они представлены на сайте visittyumen.ru. Пребывание на курортах можно совмещать с любой экскурсионной программой", - рассказали ранее в региональном Агентстве туризма и продвижения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Зарина Догузова , Новый год , Ростуризм , чартер

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:48 19.12.2021Число безработных в Тюменской области снизилось
19:49 19.12.2021Тоболяков приглашают новогодние мастер-классы "Будь в ресурсе"
19:36 19.12.2021Зарина Догузова: благодаря фильму "Елки-8 россияне откроют для себя Тюмень
18:53 19.12.2021Специальную чартерную программу в Тюменскую область в новом зимнем сезоне запустят 30 декабря