Специальную чартерную программу в Тюменскую область в новом зимнем сезоне запустят 30 декабря

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Туристы могут посетить Тюменскую область по специальной чартерной программе. Она стартует 30 декабря, рассказала в Instagram глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Ростуризм выделил субсидии туроператорам. Отправиться в поездку будет гораздо доступнее и дешевле. Предложения проработаны туроператорами, они включают перелет, трансфер и саму программу", - уточнила она.

Напомним, первый туристический чартерный авиарейс со 180 туристами прибыл в Тюмень в сентябре 2021 года.

Зимой Тюменская область готова предложить туристам и жителям региона разнообразный отдых.

"Термальные комплексы региона подготовили специальные предложения для посетителей. Они представлены на сайте visittyumen.ru. Пребывание на курортах можно совмещать с любой экскурсионной программой", - рассказали ранее в региональном Агентстве туризма и продвижения.