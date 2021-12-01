Прием заявок от школьников на интенсив SAS в Сколково продлили до 18 декабря

| Фото: Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ во ВКонтакте

Прием заявок на образовательный интенсив "Ты. Университет. Будущее" продлили до 18 декабря.

Для учащихся 10-11-х классов его проведут сотрудники Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ, Сколково и МФТИ с 7 по 9 января 2022 года в кампусе Московской школы управления "Сколково", сообщает SAS.

Бесплатный интенсив позволит выпускникам осознанно выбрать программу высшего образования в России и за рубежом.

Подростков ждут лекции, семинары, кейсы, разработка образовательной программы, пленарные обсуждения, film screening. Все это — с преподавателями из разных стран, получившими степени PhD в университетах США, Канады, Италии, Великобритании, Венгрии и России, с их студентами и с экспертами в области образования.

Рабочий язык — английский.

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