В Тобольске будут развивать моржевание

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Вовлекать жителей Тобольска в моржевание. Провести в 2022 году соревнования среди "моржей" и семинар о пользе закаливания. Такое решение принял глава города Максим Афанасьев по итогам встречи с с представителями Тюменского регионального клуба моржей "АквАйСпорт" Андреем Агарковым, Татьяной Фишер и тренером Альбертом Собировым.

Как написал Афанасьев в своем Instagram, приверженцы этого зимнего вида спорта рассматривают Тобольск в качестве потенциальной площадки для проведения мероприятий.

"Соревнования и сборы моржей привлекают сотни единомышленников со всей страны. В нашем городе нет сформированного общественного объединения любителей зимнего плавания – вовлечение местных жителей в эту сферу поможет нам выявить всех тех, кто или уже занимается этим, или только хочет и ищет наставника. Поэтому планируем в 2022 году провести не только соревнования спортсменов, но и настоящее шоу, демонстрирующее всю неповторимость этого образа жизни, возможно с элементами исторической реконструкции, семинар, на котором можно будет узнать много интересного о закаливании, возможностях человеческого иммунитета и как это все применимо в условиях пандемии", - рассказал глава Тобольска.

Напомним, в сентябре 2021 г. "моржи" из центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" совершили первый арктический рекорд – за 20 минут проплыли 1 км от ледокола "Андрей Вилькицкий" до судна "Александр Санников" в районе нефтеналивного терминала компании "Газпромнефть – Ямал" "Ворота Арктики". Заплыв приурочили к 10-летию проекта "Новый Порт".

Анжела Лебедева