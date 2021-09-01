Первый арктический заплыв моржей из Тюмени между двумя ледоколами включен в Книгу рекордов России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские моржи совершили первый арктический заплыв на один километр в воде между двумя судами 28 сентября 2021 года. Их достижение войдет в Книгу рекордов России.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов, который и зафиксировал новый рекорд.

"Заплыв состоялся, все шесть спортсменов прошли "Арктический километр", мы напишем об этом на всех наших медиаплощадках, официальном сайте, своих страницах в соцсетях и мессенджерах, внесем достижение в реестр рекордов и будем рассказывать об этом всегда и всем!" - сказал он.

Время прохождения дистанции в 1 км пловцами составило около 20 минут, температура воды - 5 градусов. Состоялось три заплыва по два человека и один заплыв запасного спортсмена.

Как рассказала реабилитолог команды Ольга Агаркова, все участники прошли дистанцию хорошо, отошли после заплыва и чувствуют себя замечательно.

Она пояснила, что самое важное для человека, который вышел из ледяной воды – вовремя и постепенно отойти. Сегодня реабилитологи команды тоже получили новый опыт – впервые выводили моржей после заплыва при помощи душа, а не с ведрами и отжатыми полотенцами. "Так и люди быстрее отходят, и нам легче. Первый признак того, что спортсмен отошел, а холод вышел – человека начинает трясти, после этого сразу нужно в баню", - сказала эксперт.

Ольга Агаркова подчеркнула, что тюменская команда сделала то, чего еще никому не удавалось за Полярным кругом.

Напомним, заплыв приурочен к 10-летию проекта "Новый Порт". Съемочная группа информационного агентства "Тюменская линия" в составе экспедиции на месте поздравила земляков с рекордом.

Моржи из центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" проплыли 1 км от ледокола "Андрей Вилькицкий" до судна "Александр Санников" в районе нефтеналивного терминала компании "Газпромнефть – Ямал" "Ворота Арктики".

Инна Кондрашкина