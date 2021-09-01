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Пловцы из Тюмени попробуют установить рекорд в ледяной воде Арктики

Спорт, 12:25 28 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть пловцов из Тюмени примут участие в первых официальных арктических соревнованиях моржей в ледяной воде Обской губы "Арктический километр" 28 сентября. Они планируют установить рекорд России. Заплыв приурочен к 10-летию проекта "Новый Порт".

Съемочная группа информационного агентства "Тюменская линия" в составе экспедиции вылетела на Мыс Каменный.

Моржам из центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" предстоит проплыть один километр от ледокола "Андрей Вилькицкий" до судна "Александр Санников" в районе нефтеналивного терминала компании "Газпромнефть – Ямал" "Ворота Арктики". Обычно эти корабли круглогодично работают на отгрузке нефти с Новопортовского месторождения в танкеры. Но сейчас превратились в стартовую и финишную площадку для установления первого арктического рекорда.

"Раньше никто ничего подобного в таких широтах и при таких низких температурах не делал, это показало изучение современных источников с начала двадцатого века. Первенство – один из самых почетных видов рекордов. Тот, кто сделал что-то впервые, останется в памяти навсегда, каких бы рекордов далее не устанавливали. Мы будем присутствовать при реальном историческом факте, который будут цитировать", - отметил главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Среди спортсменов - капитан команды руководитель центра закаливания и главный идейный вдохновитель Андрей Агарков и команда пловцов: Натали Усачева, Альберт Собиров, Игорь Филатов, Юрий Неупокоев, Тимофей Святов, Валерий Щукин и запасной Станислав Каренгин. Помогают моржам два реабилитолога, ученые по изучению влияния холода на организм человека и представитель Книги рекордов России.

Рекорд приурочен к 10-летию проекта "Новый Порт". Свой день рождения компания "Газпромнефть – Ямал", дочернее общество проекта "Новый Порт", отмечает 30 сентября.

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Инна Кондрашкина

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# Арктика , Газпромнефть-Ямал , ледокол , моржи , Новый Порт

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