В Тюменской области подвели итоги пилотного проекта инвестакселерации для муниципалитетов

| Фото: exportcenter.ru | Фото: exportcenter.ru

Единая инвестиционная команда Тюменской области впервые собралась 15 декабря в Тюмени в зале делового дома "Столыпин", где подвели итоги акселерации команд муниципальных образований региона. И эта команда будет расти за счет вовлечения всех деловых и административных кругов муниципалитетов.

Муниципалитеты, по словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, - это основной ресурс роста экономики региона. "Когда мы говорим о команде муниципалитетов мы не разделяем предпринимателей и руководство. Команда муниципалитета – это весь муниципалитет, - подчеркнул он. – Для того, чтобы направить усилия муниципалитета в нужное русло, кто-то должен задать некий ритм, некую стратегию. Инвестпрофиль - это как раз такой инструмент. Муниципалитет определяет свои главные сильные стороны, и мы собираем предпринимателей, которые готовы развиваться по этим направлениям. Мы вместе с командой муниципалитетов проводим эти проекты до стадии реализации, оказания необходимых мер поддержки".

Инвестиционный профиль в 2021 году был сформирован, по данным советника губернатора Тюменской области Ольги Езикеевой, для 15 муниципалитетов.

"Пилотный проект инвестиционной акселерации для муниципалитетов реализовали в Ишиме, Тобольском, Казанском, Сладковском, Ишимском районах, - рассказала она. - Сегодня мы подводим первые итоги. Все разработки муниципальных команд основаны на реальных предпринимательских проектах и предприниматели из этих проектов тоже здесь".

Эффективность представленных программ уже оценили эксперты. Один из них, заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов, увидел в них ряд проектов, готовых к реализации.

"У меня даже есть инвестор, которого может заинтересовать ваш проект", - обратился он к заместителю главы Казанского района Николаю Махурину, который представил разработки своей команды.

Ольга Езикеева, которая курировала проект акселерации команд муниципальных образований региона, была удивлена качеству работы сформировавшихся в муниципалитетах команд: "Трекер команд муниципальных образований Тюменской области, руководитель акселератора РСПП "Бизнес-навигатор" Дмитрий Богданов из Москвы сказал, что такого как в Тюменской области он не видел еще нигде. С муниципалитетами никто и нигде так не работает. Мы создаем прецедент для всей России".

Борис Олейник