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Ученики 26 школ участвовали в марафоне тюменского вуза на английском языке

Общество, 16:29 16 декабря 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Около 100 школьников из 26 образовательных учреждений Тюмени и юга области стали участниками интеллектуального марафона на английском языке "Anglosphere: Engaging with Technology". Его провел Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ученики высказались о том, насколько безопасны современные технологии и что таят в себе даже самые безобидные телефоны. Работая в группах, ребята продемонстрировали умение договариваться, выстраивать конструктивный диалог, отстаивать свою точку зрения и публично ее защищать, а также попробовали формат кругового вовлечения в индивидуальные задания.

"Интерактивное пространство в ТюмГУ не имеет аналогов в городе и даже регионе, – отметили участники марафона. – Это дает дополнительные возможности для проявления своих способностей и получения качественной оценки знаний со стороны преподавателей высшей школы".

Организаторы, в свою очередь, отметили хороший уровень владения английским языком у школьников.

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# английский язык , ТюмГУ

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