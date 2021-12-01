Большинство тюменцев не согласны получать черную зарплату

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На работу с черной зарплатой согласны лишь 4 из 10 жителей Тюмени. Чаще - мужчины, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

"Соискатели хотят стабильности и гарантий. Число согласных на зарплату в конверте в нынешнем году меньше, чем было в 2019-м", - отмечают организаторы.

На работу с "черной" зарплатой сейчас согласны 43 % тюменцев, трудиться "в белую" предпочтут 32 % опрошенных жителей города, еще 25 % затруднились ответить. Чаще остальных на "черную" или "серую" зарплату согласны мужчины (47 %) и респонденты старше 45 лет (40 %). Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (по 31 %).

По сравнению с аналогичным исследованием в период начала второй волны коронавируса в декабре 2020, число согласных на "серые" схемы выплаты вознаграждений снизилось на 3 п. п. — с 46 % до 43 %. В апреле 2021 число тюменцев, согласных на зарплату в конверте достигло рекордно низкого показателя — только 36 % жителей согласились бы работать с "серой".