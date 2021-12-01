В Ишиме запустили новогодний #ОнлайнАдвент и розыгрыш елки

| Фото: центральная модельная библиотека Ишима | Фото: центральная модельная библиотека Ишима

Семейный режим предновогоднего ожидания #ОнлайнАдвен запустили ишимские библиотекари в соцсетях. Ежедневно дети и их родители открывают виртуальные конверты с оригинальными заданиями, которые помогают скоротать время до праздника.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила сотрудник центральной модельной библиотеки Мария Чупина.

"Семьям предлагают повторить опыты из библиолаборатории, создать узоры в различных техниках, приготовить что-то вкусное, выполнить творческие задания на внимательность и сделать необычную зарядку. Все это поможет не только поторопить приближение Нового года, но и выиграть сюрприз", – сказала она.

Библиомаскот Букляш тоже обзавелся своей страничкой в соцсетях, там он рассказывает о новостях библиотечной жизни, новинках книг и акциях. А недавно запустил розыгрыш новогодней елки.

| Фото: центральная модельная библиотека Ишима | Фото: центральная модельная библиотека Ишима

Мария Чупина напомнила, что 26 декабря в библиотеке пройдет новогоднее арт-путешествие для женщин "12 сказок", которое поможет представительницам прекрасного пола восстановить внутренние ресурсы и создать сказочную карту нового года с предсказаниями и подсказками.

Инна Кондрашкина