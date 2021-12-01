В Тюмени пройдет премьера смешного и хулиганского спектакля для всей семьи

| Фото: театральная мастерская "ТеМа" ВКонтакте | Фото: театральная мастерская "ТеМа" ВКонтакте

Смешной, лёгкий, хулиганский спектакль для всей семьи "Богатырь Степан Ромашкин" представят зрителям артисты театральной мастерской "ТеМа". Премьера начнется в театральном центре "РяДом" (Тюмень, ул. Котовского,16) 18 и 19 декабря, начало в 19 часов.

Как рассказала руководитель театральной мастерской Светлана Ханжина, многие друзья театра и жители Тюмени помнят эту постановку, поскольку спектакль был придуман 6 лет назад. Сейчас он вновь в репертуаре мастерской — уже с новыми актерами, но все такой же веселый, легкий и добрый.

"Можно и нужно приходить всей семьей — спектакль интерактивный, а без вашей помощи нашему богатырю не справиться. Ждем на нашем картонном хулиганстве детей от 6 до 96 лет", - говорит Ханжина.

Билеты на 18 декабря по ссылке. На 19 декабря здесь.

Без возрастных ограничений.

Спектакль проходит с соблюдением всех противоэпидемических норм. Наличие защитных масок обязательно.