Режиссер Тимур Бекмамбетов назвал Тюмень стильным городом

| Фото: скриншот с записи прямого эфира из сообщества Visit Tyumen | Фото: скриншот с записи прямого эфира из сообщества Visit Tyumen

Тюмень — стильный город. Об этом рассказал режиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов в ходе прямого эфира от команды туристического бренда Visit Tyumen, приуроченного к закрытому показу новогодней комедии "Елки 8" в Москве 16 декабря.

"Когда я однажды оказался в Тюмени, я долго пытался понять, где я нахожусь. Мне казалось, что я должен был лететь сюда восемь часов, а оказалось, что это близко. Прежде всего, это замечательные люди, особая атмосфера в хорошем смысле провинциального и стильного города", — говорит Тимур Бекмамбетов.

Режиссер успел оценить термальные курорты и испытал невероятные ощущения, сидя с мобильным телефоном в горячей воде под падающим снегом.

Говоря о франшизе "Елки", Бекмамбетов подчеркнул, что это идеальный проект для региональных студий. ""Елки" — особый продукт, где на каждый регион, каждый город выпадает возможность снять одну новеллу. Хотим быть не только некими заказчиками, которые приезжают в город, чтобы провести съемки там. Ждем, что сами режиссеры и авторы будут присылать нам свои истории. Сами мы мало знаем про жизнь каждого города, а его жители — много", — сказал он.

Проектом "Елки 8" занимались IVI Originals и студия Bazelevs, основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым в 1994 году.

| Фото: скриншот с записи прямого эфира из сообщества Visit Tyumen | Фото: скриншот с записи прямого эфира из сообщества Visit Tyumen

Напомним, 16 декабря восьмая часть новогоднего фильма "Елки" вышла в широкий прокат. 13 декабря одними из первых комедию увидели тюменцы — в областную столицу на предпремьерный показ приехала актриса и певица Ольга Бузова. Именно она снималась в тюменской новелле вместе со Стасом Старовойтовым.

Тюменская новелла в комедии "Елки 8" выдалась самой многолокационной. Съемочная группа работала на 12 точках города и региональной столицы. Теперь жители страны, которые придут в кинотеатры посмотреть новогоднюю киноленту, увидят аквапарк "ЛетоЛето", этностойбище "Увас мир хот" и другие места, где можно отдохнуть. Съемки проходили при поддержке правительства Тюменской области.

Инна Пахомова