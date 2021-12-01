В "Елках 8" Тюмень выглядит душевно, считают зрители

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По-настоящему новогодней и доброй назвали картину "Елки 8" тюменские зрители, побывавшие на предпремьерном показе в кинотеатре "Киномакс" 13 декабря.

Зритель Эдуард оказался в числе тех, кто смог посмотреть кинокомедию одним из первых — в российский прокат фильм выйдет 16 декабря. "Фильм понравился. Он очень новогодний, как и любая часть елок. Рад, что посмотрел первым - никогда такого не было, сейчас можно всем рассказывать о своих впечатлениях. Всем советую сходить на него в кинотеатры. Запомнилась Оля Бузова. Она смешно себя сыграла. То, что она была у нас хедлайнером на премьере, тоже хороший ход. Было необычно", — поделился молодой человек.

Зрительница Александра подчеркнула, что было здорово увидеть на большом экране тюменские достопримечательности. "Фильм впечатлил, хотя поначалу и не было больших ожиданий. Мне кажется, тюменская часть поражает душевностью. Показали много интересных туристических локаций Тюмени и области", — поделилась Александра.

Тюмень стала первым городом, который был утвержден в новую часть франшизы "Елки". Сценарий тюменской киноистории написали наши земляки – авторы из продюсерского центра BAZA Алексей Южаков и Михаил Артемьев. Перед показом фильма зрителям показали ролик о создании фильма. "Мы хотели рассказать историю о знаменитом сибирском гостеприимстве. Так случилось, что от коллеги узнали реальную историю девушки, мечтавшей уехать в Москву. Ей дали задание: провести гастроли известного комика. Мы решили взять две эти истории и сделать симбиоз. Хотели сделать так, чтобы чувствовалась любовь, сопереживание, взаимопомощь. Хотим, чтобы эта история стала толчком к пониманию того, что место, где они живут — это прекрасное место и в нем живут прекрасные люди", — поделился в видео о работе над новеллой Алексей Южаков.

Известный комик — это актер, стендап-комик и музыкант Стас Старовойтов. Он исполняет главную роль в тюменской новелле. Его имя создатели держали в секрете. В этой же части появляется и Ольга Бузова.

Отметим, тюменская новелла в комедии "Елки 8" выдалась самой многолокационной. Съемочная группа работала на 12 точках города и региональной столицы. Теперь жители страны, которые придут в кинотеатры посмотреть новогоднюю киноленту, увидят аквапарк "ЛетоЛето", этностойбище "Увас мир хот" и другие места, где можно отдохнуть.

Съемки проходили при поддержке правительства Тюменской области. Помимо Тюмени действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде, Зеленограде, Красноярске, Перми, Уфе, Саранске, Екатеринбурге. Над новеллами в регионах работали местные продюсерские компании.

В ролях полюбившиеся многим актеры и знаменитости Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Евгений Кулик и многие другие.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова