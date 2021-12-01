Условный пожар потушили в вагонном цехе в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тренировку на вагонном участке подразделения уральского филиала ОАО "Федеральная пассажирская компания" провели тюменские спасатели, сообщает региональное управление МЧС.

По легенде учений, в результате замыкания электропроводки на первом этаже здания произошло задымление и распространение открытого огня по цеху. Система оповещения сработала сразу.

После поступившего сигнала тревоги администрация сообщила о пожаре по телефону "101" и оперативно приступила к эвакуации персонала. К "месту происшествия" незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Произведя разведку, пожарные направились на поиск "пострадавших", обнаружили и ликвидировали "очаг пожара", эвакуировали всех "пострадавших".

Целью учений стала проверка готовности подразделений пожарной охраны, а также администрации и служб объекта к действиям при тушении пожаров.

После тренировки сотрудники пожарной охраны провели для персонала дополнительный инструктаж, напомнив им требования пожарной безопасности, ответили на вопросы об обеспечении противопожарного режима на объектах с пребыванием людей.