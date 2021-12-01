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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские волонтеры могут помочь в работе трех пунктов вакцинации

Общество, 11:49 19 декабря 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Жители Тюмени могут помочь в организации работы пунктов вакцинации, расположенных в центре олимпийской подготовки "Тюмень – дзюдо", Легкоатлетическом манеже и на стадионе "Геолог".

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском центре развития добровольчества, поработать волонтерам предлагают с 20 по 26 декабря. При этом можно выбрать как пункт вакцинации, так и наиболее удобное время – с 9 до 13 часов, либо с 14 до 18 часов.

"Задача волонтеров заключается в информационной поддержке. Это помощь горожанам в распечатывании QR-кодов о вакцинации, а также в прохождении предварительной регистрации на портале Госуслуг. Важно при этом, что добровольцы ведут информационную поддержку и не имеют доступа к персональным данным граждан", - отметили в центре развития добровольчества Тюмени.

Главными требованиями к волонтерам остаются возраст старше 18 лет, наличие QR-кода о вакцинации или о перенесенной за последние полгода коронавирусной инфекции. Всех добровольцев организаторы обеспечат необходимыми ресурсами для работы, вручат благодарственное письмо и внесут запись в волонтерскую книжку.

Предложить свою помощь и пройти регистрацию можно по ссылке.

Любовь Голышева

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# вакцинация , волонтеры

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