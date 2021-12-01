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Число безработных в Тюменской области снизилось

Общество, 20:48 19 декабря 2021

Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте (архив) | Фото: Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте (архив)

4 тыс. 293 жителя Тюменской области состоят на учете, как безработные, еще 9 тыс. 70 человек зарегистрированы в качестве соискателей по данным на 1 декабря. Об этом со ссылкой на региональный департамент труда и занятости пишет "Вслух.ру".

Месяц назад, на 1 ноября, в регионе было зарегистрировано 4 тыс. 347 безработных и 10 тыс. 952 соискателя. Всего с января по ноябрь 2021 года в службу занятости обратился 71 тыс. 131 человек, 41 тыс. 554 из них нашли работу.

В Тюменской области зарегистрировано 25 тыс. 450 вакансий. Лидируют по количеству предложений такие сферы, как строительство, образование, обрабатывающие производства. Также вакансии предлагают в отраслях торговли, ремонта автотранспорта, сельском и лесном хозяйствах, рыбоводстве и рыболовстве, здравоохранения и социальных услуг.

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# занятость , занятость населения

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