Зарина Догузова: благодаря фильму "Елки-8 россияне откроют для себя Тюмень

| Фото: из сообщества "Аквапарк "ЛетоЛето" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Аквапарк "ЛетоЛето" во ВКонтакте

Благодаря фильму "Елки-8" тысячи жителей России откроют для себя Тюмень, Тюменскую область, другие регионы и вдохновятся на путешествия.

Такое мнение высказала глава Ростуризма Зарина Догузова на презентации фильма "Елки-8" в Москве.

"Мне невероятно приятно, что действие одной из новелл разворачивается в Тюмени на горячих термах. Ровно год назад мы придумали и провели первый термальный сезон в Тюмени. Если раньше я вряд ли бы подумала о Тюмени, как о месте для отдыха и путешествий, то год назад мы сломали этот стереотип", - сказала она.

Фильм "Елки-8" Зарина Догузова назвала добрым, милым, местами смешным. Глава Ростуризма поблагодарила творческую команду за любовь, тепло и радость, которую через кино они дарят миллионам зрителей.

"Желаю вам верить в чудо, добро и любовь. Чтобы это чудо, о котором говорится в фильме, приходило в нашу жизнь, случалось для каждого из нас", - добавила она.

Любовь Голышева