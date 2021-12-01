Глеб Ретивых выиграл бронзу в командном спринте на этапе Кубка мира

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменский лыжник Глеб Ретивых вместе с Александром Большуновым завоевали бронзовые награды в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

Большунов и Ретивых показали на дистанции общее время 14 минут 19,96 сек., сообщает Федерация лыжных гонок России.

Победителями соревнований стали норвежцы Томас Ларсен и Эвен Нортуг, второе место занял еще один дуэт из Норвегии - Синдре Бьернестад Скар и Ховард Таугбель.