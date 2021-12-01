Тюменцы победили в Data-хакатоне MedTech

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять команд разработчиков из Тюменской, Саратовской областей, Нижегородской областей, Москвы и Санкт-Петербурга стали победителями Data-хакатона MedTech. Он прошел по проекту цифровой лаборатории в здравоохранении при поддержке сети "Точек кипения" в онлайн-формате, сообщает региональный департамент информатизации.

Команда, занявшая первое место, предложила решение задачи Тюменской области по разработке интеллектуальной модели прогнозирования рисков ухудшения состояния пациента на основании его медицинских показателей. Тюменская область поставила на хакатон две задачи и получила решения для обеих.

"При формулировке задач на хакатон мы исходили из их актуальности и наличия цифровых данных в регионе. Хотелось бы отметить нашу региональную команду "Бюрократы", которая показала высокий уровень качества реализации прототипа сервиса в сжатые сроки", – сказала заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Участниками хакатона стали более 120 участников в составе 16 команд. Разработчики представляли 12 регионов России и Швейцарию. Победители хакатона и решенные задачи: "Здравия желаю" – "Прогнозирование риска перевода пациента в отделение интенсивной терапии"; MirITeam – "Разработка рекомендательной системы помощи врачам при назначении лекарств"; "Бюрократы" – "Прогнозирование развития ситуации по COVID-19 с учетом эпидемических очагов"; Pythoness и "Авиценна" – "Выявление заболеваний на ранней стадии".

Все финалисты получат доступ к образовательным курсам от Университета 20.35 и сувениры DataMasters. Они проходят в следующий этап и будут участвовать в доработке и пилотном внедрении решений вместе с заказчиками.