В тюменском музее запустят экскурсию о бунтах и революциях в России

| Фото: группа Исторический парк «Россия – Моя История». Тюмень ВКонтакте | Фото: группа Исторический парк «Россия – Моя История». Тюмень ВКонтакте

Тематическую экскурсию "Перемен!": бунты, восстания, перевороты, революции при Романовых" запустят в историческом парке "Россия — моя история" с 11 января. На экскурсии будут подняты неоднозначные и полные противоречий вопросы, сообщили в пресс-службе музея.

Среди них: как связаны польские восстания и "Весна народов", чем декабристы отличались от других революционеров и чем вдохновлялись, кто такие Дураковы, Остолоповы, Объедовы, как Нечаев был увековечен в "Бесах" Фёдора Достоевского, существует ли феномен первых женщин-террористок, что такое "Клуб взволнованных лоботрясов" и каковы предпосылки первой российской революции.

Экскурсии будут проходить со вторника по пятницу с 11 до 18 часов, обязательна предварительная запись по телефону 8(3452) 68-11-11. Стоимость — 500 рублей с группы до пяти человек. Оплатить билет можно "Пушкинской картой".