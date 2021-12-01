Появление в первой пятерке лидеров партии "Новые люди", по мнению эксперта, изменит политический ландшафт России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самой большой неожиданностью выборов депутатов Госдумы РФ в сентябре 2021 года стало появление в первой пятерке лидеров партии "Новые люди". Такую точку зрения высказала председатель Пензенского отделения "Союза женщин России" Ольга Чистякова.

"На мой взгляд, данный расклад принесет положительный результат", - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", где обсуждалась тема "2021: становление нового политического ландшафта".

Новые персоны со своими взглядами, идеями, по ее мнению, должны сыграть свою роль при рассмотрении и принятии законопроектов.

"Что же кажется общей тенденции, не думаю, что она сильно изменится, - отметила эксперт. - Ведущую роль, как и прежде, играет "Единая Россия". А это значит, что взятый властью курс на укрепление семейных ценностей, поддержку материнства и детства, появление новых социальных гарантий сохранится. Меня, как депутата и человека, ведущего активную работу с данными группами населения, это очень вдохновляет и внушает уверенность в завтрашнем дне".