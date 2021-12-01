Тюменские ученые изучают новые методы измерения уровня почвенного углерода

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Возможности метода меченых нейтронов для измерения содержания углерода в почве исследуют ученые Тюменского государственного университета. Мониторинг этого показателя — одна из главных задач в деятельности карбонового полигона на биостанции ТюмГУ.

Представитель института X-BIO, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии Леонид Иванов принял участие в рабочем совещании по применению метода меченых нейтронов в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Этот метод считается недеструктивным экспресс-методом, который позволит многократно повысить скорость и качество определения содержания углерода в почве, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Напомним, что в августе 2021 года состоялось официальное открытие пилотного карбонового полигона в Тюменской области на биостанции ТюмГУ на озере Кучак. Основной задачей является отработка комплекса научных и технологических решений для создания системы достоверного учета парниковых газов и депонирования углерода.