  • 22 декабря 202122.12.2021среда
  • USD73,8206
    EUR83,3213
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские ученые изучают новые методы измерения уровня почвенного углерода

Общество, 16:25 22 декабря 2021

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Возможности метода меченых нейтронов для измерения содержания углерода в почве исследуют ученые Тюменского государственного университета. Мониторинг этого показателя — одна из главных задач в деятельности карбонового полигона на биостанции ТюмГУ.

Представитель института X-BIO, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии Леонид Иванов принял участие в рабочем совещании по применению метода меченых нейтронов в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Этот метод считается недеструктивным экспресс-методом, который позволит многократно повысить скорость и качество определения содержания углерода в почве, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Напомним, что в августе 2021 года состоялось официальное открытие пилотного карбонового полигона в Тюменской области на биостанции ТюмГУ на озере Кучак. Основной задачей является отработка комплекса научных и технологических решений для создания системы достоверного учета парниковых газов и депонирования углерода.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# карбоновый полигон , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:25 22.12.2021Тюменские ученые изучают новые методы измерения уровня почвенного углерода
16:14 22.12.2021Как безопасно провести новогодний утренник, рассказали тюменским педагогам пожарные
16:07 22.12.2021Тюменка Мария Нижегородцева стала призером первого конкурса "Лучшие няни России"
15:30 22.12.2021В Тюменской области проект по реабилитации детей-инвалидов реализуют в два этапа