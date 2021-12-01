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Тюменский продюсерский центр "Bаzа"привлек 25 млн рублей на съемки полнометражного фильма

Общество, 14:56 22 декабря 2021

Андрей Зубов в Instagram Тюменский продюсерский центр "Bаzа"привлек 25 млн рублей на съемки полнометражного фильма | Фото: Андрей Зубов в Instagram

25 млн рублей выделило продюсерскому центру "Bаzа" на съемки полнометражного фильма "Вахтовый метод" Министерство культуры РФ.

Художественный фильм "Вахтовый метод" презентовали на питчинге министерства осенью 2021 года. Проект тюменского продюсера получил финансовое одобрение не сразу.

"При объявлении результатов сказали, что наша работа вошла в резерв. Мы не попали в основной поток финансирования — туда зашли 11 фильмов. Я не верил, что из "резерва" кого-то достают и выделяют финансирование. Но так случилось, что в конце ноября я получил письмо, где было сказано, что нашу идею Министерство культуры переводит из резерва в перечень финансируемых проектов", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" основатель продюсерского центра "Bаzа" Андрей Зубов.

25 млн рублей, по его словам, будет недостаточно для полного метра. Авторы идеи планируют собрать примерно такую же сумму для того, чтобы качественно провести съемки картины.

"Когда есть поддержка от Министерства культуры, дальнейшие шаги делаются значительно проще, потому что это снижает риски для всех сторон. Весь бюджет будет потрачен на производство, экспедиции, актеров, творческую команду, постпродакшн. Мы долго шли к тому, чтобы у нас был свой фильм. Сейчас будем искать партнеров", — добавил Андрей Зубов.

предоставлено Андреем Зубовым | Фото: предоставлено Андреем Зубовым

Хронометраж картины "Вахтовый метод" составит 90 минут. Главный герой — вахтовик Толя, у которого скоро родится ребенок, но к этому он не готов. Страх перемен толкает героя на то, чтобы сбежать на вахту, куда он должен прибыть ровно через три дня. По дороге он встречает мальчишку-беспризорника, сбежавшего от приемной семьи. Толя выручает мальчика и в глазах окружающих становится сначала его соучастником, а потом похитителем. Герои вынуждены бежать. Мальчик, играя на сложившейся ситуации, шантажом заставляет Толю отвести его в Когалым, где живет его как бы реальная семья.

К съемкам фильма тюменцы приступят в августе 2022 года.

Инна Пахомова

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# Андрей Зубов , кино , Министерство культуры РФ , фильмы

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