В Тюмени на новогоднем маркете можно купить украшения, сладости, книги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 40 участников представят свои изделия на новогоднем маркете "Здесь маркет", который откроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 25 декабря.

"Практически все, что будет представлено на маркете, участники либо делают полностью своими руками, либо придумывают сами. В каждом направлении у нас ограниченное число участников, все они прошли через конкурсный отбор", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" одна из организаторов Гаянэ Петросьянц.

Посетители ярмарки смогут купить керамику, домашний текстиль, товары для домашнего уюта, свечи, одежду, косметику, украшения, книги и многое другое. Покупателям также предложат сладости, сыродавленное масло, рождественскую флористику и живые растения.

Отдельная стойка будет от "Конторы пароходства" - дизайнерские открытки, плакаты от куратора выставочного пространства Александры Жерновой, годовой пропуск на все выставки, журнал Contour. Интересующиеся могут получить консультации - кураторские и SMM.

"Здесь маркет" откроют на втором этаже с 12 до 20 часов. Вход на это событие свободный, без QR-кодов. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова