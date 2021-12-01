Тюменская поликлиника № 17 вошла в число лучших медучреждений России

| Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» | Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17»

В число лауреатов национального конкурса "Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации-2021" вошла городская поликлиника № 17 Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба поликлиники.

Уровень работы медучреждений оценивался по результатам опроса пациентов, рекомендациям государственных и муниципальных органов, отраслевых министерств и ведомств, также учитывались отзывы и рейтинги в открытых источниках.

"Для нашей команды победа не является основной целью, для нас участие в подобных мероприятиях — это, скорее, один из методов развития и совершенствования оказания медицинской помощи пациентам", — прокомментировала победу главный врач городской поликлиники № 17 Татьяна Клещевникова.

Конкурс "Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации" проводится ежегодно для оценки качества оказываемых медицинских услуг государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения.