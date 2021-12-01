Уровень безработицы в Тюменской области ниже общероссийского

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Уровень безработицы в России составил 4,3%, значение опустилось ниже допандемийных значений, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции.

"Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас 4,3%. До конца года может подрасти до 4,4%, но это хороший показатель работы экономики в целом", - сказал он.

В Тюменской области в 2021 году уровень безработицы составляет ниже 1%. Как отмечал губернатор Александр Моор в послании областной думе, именно количество создаваемых и сохраняемых рабочих мест всегда было главным критерием оценки и инвестиционных проектов, и вообще состояния областного хозяйства.

В регионе, по словам губернатора, расширяется набор инструментов обеспечения занятости. 1 ноября Тюменская область, в числе 15 пилотных регионов, перешла на Единую цифровую платформу "Работа в России".

Для поддержки малоимущих семей предусмотрены различные меры социальной помощи. В текущем году увеличено финансирование государственной социальной помощи на основе социального контракта, расширены направления помощи. Заключено более 700 социальных контрактов.