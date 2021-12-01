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С улиц Тюмени за сутки вывезли 22 тысячи кубометров снега

Общество, 16:04 23 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22,5 тыс. кубометров снега - объем с два девятиэтажных дома - вывезли с улиц Тюмени за последние сутки. На вывоз снега с магистралей согласно ГОСТу подрядным организациям отведено 9 дней с момента окончания снегопада. Но они стараются сократить сроки, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Снегоуборщики работают в команде: сначала идут специальные трактора, формируя снежные валы, за ними - лаповый погрузчик сгребает снег, в нескольких сантиметрах от него – самосвал.

Водители снегопогрузочной техники жалуются не на объем работы, а на автолюбителей и пешеходов. "Часто водители сами препятствуют уборке снега, даже могут проехать между погрузчиком и самосвалом, это очень опасно. Бывает, и пешеходы умудряются пробегать между нами. Один раз чудом заметил женщину, быстро остановил самосвал сигналом, и помог ей выбраться", - говорит водитель снегопогрузчика Александр.

Еще одно препятствие для подрядчиков - неправильно припаркованные автомобили. Специалисты просят водителей не парковать машины вдоль обочин, не создавать помех для техники.

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# снегопад , уборка снега

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