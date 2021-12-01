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Ярмарка тюменских производителей открылась на рынке "Алебашевский Bazar"

Общество, 14:02 24 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 производителей региона представили свою продукцию на новогодней ярмарке проекта "Покупай тюменское", которая открылась на рынке "Алебашевский Bazar" в Тюмени.

"Ярмарка местных производителей стала уже традиционной. Первая такая ярмарка прошла в 2016 году на площадке гипермаркета " Карусель". Сегодня здесь есть продукция как крупных производителей, так и локальных предприятий. Это тот ассортимент, который вы не найдете на полках гипермаркетов", – рассказал на церемонии открытия заместитель директора департамента потребительского рынка Тюменской области Алексей Плеханов.

На прилавках выставлены сыры, кофе, молочная и мясная продукция, сладости и многое другое.

Приобрести продукцию местных производителей горожане могут 24 и 25 декабря. Отметим, на рынке "Алебашевский Bazar" в выходные проходит сразу три события. Помимо ярмарки тюменских производителей здесь проходят состязание среди кондитеров "Торт 2.0" и Igolka market.

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