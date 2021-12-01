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Большое интервью с главой города Тюмени Русланом Кухаруком пройдет на телеканале "Тюменское время"

Общество, 08:39 27 декабря 2021

Тюменское время | Фото: Тюменское время

Большое интервью с главой города Тюмени Русланом Кухаруком пройдет на телеканале "Тюменское время".

В беседе с ведущим Игорем Жариковым Руслан Кухарук подвел итоги уходящего года, отметил, что информационное агентство "Прайм" внесло Тюмень в Топ-10 самых быстрорастущих городов Европы.

Затронули тему воспитания подрастающего поколения, строительства школ и детских садов, переселения из ветхого и аварийного жилья. Обсудили планы на 2022 год: глава города рассказал, на какие цели планируется направить 40 млрд рублей из городского бюджета.

Смотрите интервью с главой города Тюмени Русланом Кухаруком 27 декабря в 16 часов на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения).

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# Руслан Кухарук , Тюменское время

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