В Тюменской области возросли объемы оказания высокотехнологичной помощи

| Фото: ОКБ № 2 | Фото: ОКБ № 2

В Тюменской области в 2021 году возросли объемы оказания высокотехнологичной помощи населению, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских на заседании регионального правительства.

"До конца текущего года в Тюменской области будет выполнено более 4 тысяч случаев оказания высокотехнологичной помощи. Отмечу, план на 2021 год составлял 3 тысячи 859. Нашим жителям доступны все виды высокотехнологичной помощи, поэтому выезжать за пределы региона для ее получения нет необходимости", - отметила замгубернатора.

Она добавила, что, несмотря на сокращение коечного фонда для плановой помощи в условиях пандемии COVID-19, экстренная и специализированная медицинская помощь в Тюменской области не была приостановлена ни на один день.

Также в 2021 году в Тюменской области стартовал масштабный проект по модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанный на пять лет. В 2021 году на программу выделено более 1 млрд рублей. Это позволило провести капитальный ремонт 10 медицинских учреждений, построить шесть новых ФАПов, приобрести более 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования.

Любовь Голышева