Чувашский и русский культурные центры открыли в Голышмановском городском округе

| Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru | Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru

Два новых культурных центра открылись в Голышмановском городском округе. В с. Медведево начала работу чувашская изба-музей "Лучик Аван", а в д. Земляной — русская изба.

Избы показывают быт народов и их культуру. Строительством занимались местные жители, деньги собрали на конкурсах поддержки социальных проектов.

"Все школы уже знают об этом и многие звонят, интересуются, когда можно приехать. Может быть, разрешат в зимние каникулы в течение двух недель: дети приедут небольшими группами, по пять-шесть человек, мы им проведем экскурсию", — рассказала хозяйка музея-избы "Лучик Аван" Галина Никифорова.

В избах будут проводить мастер-классы, рассказывать о жизни и традициях народов. Посетить музеи могут все желающие, сообщает интернет-газета “Вслух.ру”.