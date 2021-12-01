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Чувашский и русский культурные центры открыли в Голышмановском городском округе

Общество, 11:49 25 декабря 2021

golyshmanovo.admtyumen.ru | Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru

Два новых культурных центра открылись в Голышмановском городском округе. В с. Медведево начала работу чувашская изба-музей "Лучик Аван", а в д. Земляной — русская изба.

Избы показывают быт народов и их культуру. Строительством занимались местные жители, деньги собрали на конкурсах поддержки социальных проектов.

"Все школы уже знают об этом и многие звонят, интересуются, когда можно приехать. Может быть, разрешат в зимние каникулы в течение двух недель: дети приедут небольшими группами, по пять-шесть человек, мы им проведем экскурсию", — рассказала хозяйка музея-избы "Лучик Аван" Галина Никифорова.

В избах будут проводить мастер-классы, рассказывать о жизни и традициях народов. Посетить музеи могут все желающие, сообщает интернет-газета “Вслух.ру”.

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