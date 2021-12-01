Telegram-бот поможет первокурсникам узнать о Тюмени и начать карьеру

Telegram-бот появился в Тюмени для первокурсников. Он поможет познакомиться с городом, найти обучающимся свой творческий и профессиональный путь.

Задания и вопросы бота связаны с известными тюменскими проектами, молодежными пространствами и историей региона. Участники игры могут разгадать ребусы и шифры, вставить пропущенные слова в цитаты, проходить лабиринты и отвечать на вопросы.

"Уникальный для города Telegram-бот для первокурсников – возможность узнать, где проводить время и находить друзей, получать знания, эмоции. Каждый участник определит для себя приоритетную сферу интересов для развития и построения карьеры в Тюменской области", – рассказала социальный продюсер и руководитель проекта "В коллабе с регионом" Мария Федоренко.

За правильные ответы участники получат виртуальную валюту — баллы, которые можно будет обменять на призы: билеты в кино, сертификат на обучение в автошколе, мобильные гаджеты, мерч с символикой Тюменской области.

"Задания в боте я прохожу с момента его запуска. Некоторые вопросы кажутся достаточно легкими, а над некоторыми приходится повозиться. Ищу ответы в интернете, изучаю историю региона. Узнала много интересных фактов о Тюменской области, с которыми раньше не была знакома. Просто отвечая на вопросы о городе, у меня даже получилось выиграть билет на офлайн-концерт Драгни в Тюмени, – рассказала первокурсница Школы перспективных исследований ТюмГУ Розалия Набиуллина.

Самые эрудированные участники уже сейчас могут принять участие в тестовой настольной офлайн-игре. Условие для участия только одно – быть первокурсником.

В следующем году команда спецофиса молодежной политики Тюменской области планирует запустить серию офлайн-игр "В коллабе с регионом" в вузах и сузах города и на площадках молодежных пространств региона. Параллельно с этим будет продолжаться работа Telegram-бота.