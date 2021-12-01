Кандидаты в Студенческий совет региона решают кейсы и проходят собеседование

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выборная гонка стартовала для 90 кандидатов в Студсовет Тюменской области с 21 декабря. В ней участвуют студенты вузов, техникумов и колледжей из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Голышманово.

По данным Студенческого совета, на первом этапе отбора молодые люди записали видео о своих планах по изменению студенческой среды области. С 21 по 26 декабря студенты проходят онлайн-собеседования. Они рассказывают о себе и своей деятельности в учебном заведении, а также отвечают на вопросы экспертов в сфере молодежной политики. В мини-группах кандидаты решают ситуативные задачи на студенческую тематику. Они могут быть связаны с защитой прав студентов, принятием решения в кризисной или конфликтной ситуации.

"На этапе решения кейса нам досталась правовая ситуация, где нужно было помочь студенту-второкурснику решить вопрос с общежитием. Мы с командой практически сразу же смогли найти совместное решение проблемы", — рассказала студентка ТюмГМУ, кандидат в Студсовет Тюменской области Ксения Трунова.

В финал проекта пройдут 30 студентов. Они станут участниками теледебатов и студенческого онлайн-голосования. Состав Студсовета-2022 определят на финальных этапах в январе 2022 года, сообщает Moi-portal.ru.